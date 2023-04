Firmen-Gründerinnen fehlt es an Kapital Von Rollkoffern und Rollenbildern

Kaum anders sieht es in Schweden aus, dem Land, in dem Katrine Marçal lebt und arbeitet. Die Wirtschaftsjournalistin hat sich auf Spurensuche in der Geschichte begeben, um herauszufinden, woran das liegen könnte. Fazit: Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfindergeist von Frauen werden traditionell nicht nur geringeschätzt (warum sprechen wir von Bronze- und Eisenzeit und nicht etwa von Textil- oder Keramikzeit?). Innovationen, die in Verbindung mit dem „schwachen Geschlecht“ gebracht wurden, verbreiteten sich darüber hinaus nur zögernd. „Mit anderen Worten: Wir haben uns bis heute eine Hand auf den Rücken gebunden“, schreibt Marçal in ihrem Buch „Die Mutter der Erfindung – Wie in einer Welt für Männer gute Ideen ignoriert werden“ (Rowohlt, 299 Seiten, 22 Euro).