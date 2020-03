Französischer Filmpreis : Eklat um Polanski bei César-Gala

Demonstranten protestieren vor dem Gebäude in dem der Cesar-Filmpreis verliehen wird. Foto: dpa/Julien Mattia

Paris Der Skandal war vorprogrammiert. Kurz nach Mitternacht fiel im Pariser Salle Pleyel der Name Roman Polanski. Der Filmemacher erhielt den César für seine Regie bei dem Film „J’accuse“ („Intrige“) über die Dreyfus-Affäre.

Zurückhaltender Applaus kam auf, doch die ganze Aufmerksamkeit hatte Adèle Haenel. Die Schauspielerin rannte wild gestikulierend durch die Sitzreihen in Richtung Ausgang. „Das ist eine Schande!“, rief sie. Ihr folgte die französische Drehbuchautorin und Regisseurin Céline Sciamma.

Roman Polanski blieb der Gala fern, er sieht sich als Opfer einer „Lynchjustiz“ von Feministinnen. Vor dem Kinostart von „Intrige“ hatte ihm ein früheres Model vorgeworfen, sie 1975 vergewaltigt zu haben. Der Filmemacher bestreitet dies, ebenso wie ähnliche Vorwürfe von fünf weiteren Frauen, darunter die frühere deutsche Schauspielerin Renate Langer. In den USA wird Polanski zudem wegen Missbrauchs einer Minderjährigen in den 1970er Jahren gesucht, den er auch eingeräumt hat. Schon bei der Premiere des Films in Paris im November kam es zu wütenden Protesten.