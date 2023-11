Nachruf Franz Xaver Ohnesorg ist tot

Der gebürtige Oberbayer führte ein Leben, das keinen Urlaub kannte, weil an 365 Tagen alles konzentrisch auf einen wunderbaren Mittelpunkt zusteuerte: die Musik. Ihr hatte er sich bereits als junger Flötist verschrieben, der später Betriebswirtschaftslehre studierte und sich als Orchesterdirektor der Münchner Philharmoniker ins Musikleben einführte. Dass Sergiu Celibidache ihr Chefdirigent wurde, war sein Verdienst. Das Rheinland kennt ihn als Gründungsintendanten der Kölner Philharmonie und der Musiktriennale Köln. Später wurde er der erste nicht-amerikanische Manager der Carnegie Hall in New York, danach übernahm er die Intendanz der Berliner Philharmoniker und begleitete deren Umwandlung in eine Stiftung. Vor 28 Jahren dann rief er mit dem Klavierfestival Ruhr das weltweit größte Happening rund um das Piano ins Leben.