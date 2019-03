Franz Müntefering im Interview: „Ich blicke gelassen auf das Sterben“

Leipzig Der frühere SPD-Vorsitzende und Vize-Kanzler Franz Müntefering hat ein Buch über das Alter geschrieben. Der 79-Jährige präsentierte es in Leipzig.

Lesung Am 10. April liest Müntefering in der Mayerschen Buchhandlung in Düsseldorf, Königsallee 18, 20.15 Uhr; Eintritt 12 Euro.

Müntefering Vielleicht hätte ich es auch gar nicht gemacht, wenn es nicht das Phänomen gäbe, dass so viele Menschen inzwischen so viel älter werden. Was wir jetzt erleben, ist eine gesellschaftspolitische, tiefgreifende Veränderung. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es das noch nicht gegeben, dass so viele Menschen viele Jahre nach ihrem Berufsleben noch relativ gut drauf sind. Was sind das eigentlich für Leute, die so viele Jahre nicht mehr im Beruf sind? Einen großen Bruch gab es, als mit der Industriekultur das sogenannten Renteneintrittsalter erfunden wurde. Das aber ist meine Erachtens eher ein Irrtum; das Leben geht natürlich weiter.