Serie „Mein Kafka“ (3/7) Baumeister Angst

Bei der Lektüre kommt es gleich auf Zeile 13 an. Wer hier falsch abbiegt, befindet sich während der gesamten Erzählung auf dem falschen Gleis. Irgendwann wird er sich vielleicht an den Satz erinnern, der in Zeile 13 beginnt, aber dann ist es zu spät. Er wird nicht mehr für den Umstand zu gewinnen sein, dass es sich bei Kafkas Erzählung „Der Bau“ um ein hochkomisches, fortwährend zum Lachen reizendes Meisterwerk handelt. Stattdessen liest er mit zunehmendem Grauen, wie da ein Tier einen riesigen unterirdischen Bau anlegt, um den wunderbaren Zustand der Seelenruhe zu erreichen. Doch irgendwann vernimmt es Störgeräusche, die es um den Verstand bringen. Ich und der Feind – das ist die dramaturgische Salzsäure, die mehr und mehr in den Text eindringt, sie hat etwas Zersetzendes.