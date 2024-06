Franz Kafka „Die Verwandlung“ Lauter Bilder im Kopf über Gregor Samsa

„Die Verwandlung“ war die erste Geschichte, die ich von Franz Kafka gelesen habe. Lange ist das her. Und wenn ich nun das Büchlein in die Hand nehme und die ersten Zeilen lese, taucht die gleiche Frage in meinem Kopf auf wie damals. „Wie sieht er wohl aus, dieser Gregor Samsa? Oder besser gefragt: die Kreatur, die aus ihm wird?“