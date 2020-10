Frankfurter Buchmesse 2020 : Die literarische Geistermesse

Eine Besucherin an einem der wenigen Messestände in der Frankfurter Festhalle. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Die weltgrößte Buchmesse in Frankfurt findet fast ohne Publikum statt. Verlage präsentieren sich auf digitalen Plattformen, Lesungen werden per Livestream gesendet. Die Branche hofft dennoch auf ein nachhaltiges Lebenszeichen.

Von Lothar Schröder

Stell´ dir vor, es ist Buchmesse in Frankfurt, und keiner fährt hin. Vor einem Jahr hätte dieses apokalyptische Szenario nicht einmal das Zeug zum Kalauer gehabt. Schließlich war 2019 ein nicht erwartetes Rekordjahr für die weltgrößte Buchmesse: mit 302.000 Besuchern, die an den Ständen von 7450 Ausstellern aus 104 Ländern in die Welt des Buches abtauchten. Klingt wie ein Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Das Märchen hat sich in einen verlegerischen Horrortrip verwandelt und Frankfurt zu einer Geistermesse fast gänzlich ohne Besucher.

Die Buchmesse selbst hat naturgemäß eine andere Sprachregelung fürs Corona-Jahr 2020 gefunden. Eine „Special Edition“ wird es danach ab heute geben, und die wird vor allem digital sein. Es gibt 3000 Aussteller aus 90 Ländern, die sich und ihre Bücher in digitalen Formaten präsentieren wollen. Außerdem sind digitale Lesefeste, Diskussionsrunden, Interviews angesetzt. Und ein paar Veranstaltungen, wie jene auf der Lesebühne in der Frankfurter Festhalle, finden auch live statt, also mit ein bisschen Publikum, wie es die Hygienemaßnahmen halt vorschreiben. Den großen Rest gibt es per Livestream, und die Namen jener, die dort in den kommenden Tagen zu erleben und zu hören sein werden, können sich sehen lassen: von David Grossman bis Bruno Latour, von Richard David Precht bis Margaret Atwood und Edward Snowden. Auf dem Papier - und in den kommenden Tagen dann auch auf den Bildschirmen - ist fast alles so wie früher, nur ereignet es sich nicht mehr im direkten Erleben. Aber genau davon lebt ja die Bücherwelt auch, und genau davon lebte bislang auch die Messe: Es kam dort immer auf Begegnungen an, auf Inspirationen und manch schöne Zufälle, die sich beim Bummeln durch die Messehallen wie von selbst ergaben.

Info Alle Angebote gibt es digital Zeitraum Die Buchmesse in Frankfurt findet vom 14. bis 18. Oktober statt. Sie endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Digital Sowohl das vollständige Angebot der Aussteller also auch die Veranstaltungen wie Lesungen im Livestream sind auf der Webseite der Messe abrufbar: www.buchmesse.de.

Die Messe will diesmal vor allem das sein: ein wahrnehmbares Lebenszeichen der Branche. Dass es doch mehr als ein Unkenruf sein wird, scheinen die jüngsten Zahlen zu belegen. Zwar liegt der Umsatz bei den zentralen Vertriebswegen immer noch 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres; allerdings betrug das Minus Mitte April satte 14,9 Prozent. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, hatte zur Eröffnung der Messe noch ein paar andere Mutmach-Zahlen zur Hand: So habe nach der jüngsten Untersuchung des Marktforschungsinstituts GfK jeder Fünfte (21 Prozent) seit Ausbruch der Corona-Pandemie häufiger zum Buch gegriffen. Wobei die größten Zuwächse bei Lesern zwischen zehn und 19 Jahren verzeichnet wurden. Die Corona-Pandemie hat die Leser außerdem informierter werden lassen. 17 Prozent der Deutschen haben erst während der Corona-Pandemie von der Möglichkeit erfahren, Bücher auch bei ihrer Buchhandlung um die Ecke online oder per Telefon zu bestellen – das sind 11,5 Millionen Menschen. Ein Trostpflaster ist auch der vermehrte Zugriff auf E-Books. In diesem Segment stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 17,8 Prozent im Vergleich zu 2019. Das hört sich mehr an als es ist. Denn zum einen liegt der Umsatzanteil bei E-Books am gesamten Publikumsmarkt jetzt erst bei 7,5 Prozent, zum anderen legte die Zahl der E-Book-Käufer nur minimal zu – um 0,3 Prozent auf nunmehr 2,7 Millionen. Demnach wuchs nicht so sehr die Gemeinde der E-Book-Leser, vielmehr kauften die, die ohnehin schon Literatur digital konsumieren, einfach mehr ein.

Frankfurt versucht jetzt also den digitalen Ausnahmezustand, zumal es keine Alternative gibt. Die Frühjahrsmesse in Leipzig wurde noch komplett abgesagt und für 2021 schon jetzt nach hinten verschoben. Das kann sich der Buchschauplatz Frankfurt vor allem auch als Rechtehändler gar nicht leisten. Koste es, was es wolle. Vor gut zwei Monaten rechnete man mit einem Verlustgeschäft der Buchmesse 2020 in Höhe von sechs bis acht Millionen Euro. Im Gespräch mit unserer Redaktion dementierte Buchmesse-Direktor Juergen Boos diese Zahl nicht. Inzwischen kursieren Zahl von zweistelliger Millionenhöhe. Außerdem: Über ein Drittel des jährlichen Gesamtumsatzes erwirtschaften Verlage und Buchhandlung mit dem Weihnachtsgeschäft. Und Frankfurt ist dazu traditionell die Ouvertüre.

Also regiert das Prinzip Hoffnung? Gerade in der Zeit der weltweiten Krise würde das enorm an Bedeutung gewinnen, heißt es aus Frankfurt. Und so wird die Messe sogenannte Signals of Hope in die Welt senden – „inmitten von Empörungskultur, Schwarzmalerei und Verschwörungstheorien“. Auch dazu gibt es eine digitale Plattform mit lauter hoffnungsvollen Stimmen aus Literatur und Gesellschaft.

Die Buchmesse als „Special Edition“ erweckt den Eindruck, als könnte man im neuen Jahr vielleicht wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Was ebenfalls mehr Hoffnung als Gewissheit ist. Wenn schon die Zukunft des Buches akut gefährdet ist, so fragt man sich, wie wird es dann mit der Messe ausschauen? Von einem „Auslaufmodell“ wird hinter vorgehaltener Hand geredet.

Für Unruhe sorgen darum auch die Überlegungen, die Buchmesse künftig – das heißt ab dem kommenden Jahr – physisch gemeinsam mit der Musikmesse zu veranstalten, um so der Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt neue Perspektiven und Impulse zu geben. Noch aber übt sich die Messe darin, ihr Angebot auf eingeübte Weise vorzustellen, nur in digitaler Form.