Begegnungen mit Salman Rushdie auf der Frankfurter Buchmesse „Friedenspreis ist das Sahnehäubchen meiner Karriere“

Durch drei Sicherheitsschleusen führt der Weg zum diesjährigen Friedenspreisträger. Selbst im Raum des Frankfurter Messe-Congress-Centrums steckt eine Barriere einen Sicherheitsabstand von mehreren Metern ab. Und bevor Salman Rushdie den Raum betritt, sichert erst einmal sein Personenschutz das Terrain. Nach dem Messerattentat vor gut einem Jahr am Institut von Chautauqua birgt jeder Auftritt des indisch-britischen Schriftstellers ein enormes Risiko. Genau das aber lässt sich der 76-Jährige nicht anmerken. Wie schon am Abend zuvor bei einem Empfang in der Villa des britischen Honorarkonsuls verhält er sich wie jemand, der seit der Fatwa 1989 – dem iranischen Todesurteil wegen angeblicher Verunglimpfung von Prophet und Koran – fast sein halbes Leben mit solchen Lebensschutz irgendwie klarkommen muss: also gelassen, entspannt, sogar gut drauf.