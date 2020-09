Mahnwache zum Synodalen Weg : „Wenn ich groß bin, werde ich Päpstin“

Frankfurt Mit einer Mahnwache der Frauen beginnt in Frankfurt die zweite Etappe des Synodalen Wegs, mit dem die katholische Kirche über mögliche Reformen debattiert.

Wie schwierig das ist und in den kommenden Wochen noch sein wird, dokumentieren die erarbeiteten Papiere der vier Foren zum priesterlichen Leben, zur Sexualmoral, zur Rolle der Frau sowie zur Macht in der Kirche. Die Dokumente – die Corona-bedingt an fünf Orten der Republik zeitgleich beraten werden – zeigen aber auch, dass der Reformprozess auch in Corona-Zeiten zumindest nicht Halt gemacht hat. Wie im Vorfeld bereits engagiert diskutiert und wohl auch gestritten wurde, wird ablesbar an den besonders heiklen Themen Sexualität und der Rolle der Frauen. Viele Voten und alternative Voten stecken dieses Terrain in den Beratungsvorlagen ab; ein Ausweis dafür, wie um halbwegs klare Aussagen gerungen wurde. Das bestätigte am Morgen auch Bischof Franz-Josef, der stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist und dem „Frauen-Forum“ vorstand. Und wer die Stellungnahmen zum kirchlich kompatiblen Sexualleben liest, bekommt eine gute Ahnung davon, wie weit die katholische Kirche mit ihrer Lehre von der Lebenswirklichkeit der Menschen im 21. Jahrhundert tatsächlich entfernt ist. Konkret geht es dabei um die „verschiedenen Dimensionen“ von Sexualität – die nicht mit der Zeugung neuen Lebens legitimiert und auf Ehe beschränkt sein soll. Vielmehr kann es auch darum gehen, „seine Sexualität vor Gott gewissenhaft, verantwortungsbewusst und selbstbestimmt zu leben“. Und das ungeachtet seiner sexuellen Orientierung, wie es heißt. Solche Aussagen bergen erhebliches Konfliktpotenzial.