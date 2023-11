Nach einem Jahr Pause Frank Plasberg kehrt mit True Crime zurück ins Fernsehen

Zu Wort kommen in dem Film unter anderem Karl Kochs Schulfreund Freke Over, seine „Ziehmutter“ Hannah Over, Steffen Wernéry vom „Chaos Computerclub“ und der ehemalige Polizist Hermann Salge, der Koch damals tot auffand. Sie werfen einen neuen Blick auf das Leben und den Tod des Hackers. Über weite Strecken sind sie es, die sich in der Dokumentation an die damaligen Umstände erinnern. Frank Plasberg betrachtet den Fall aus der Draufsicht, versucht, ihn zu verstehen, und lenkt den Blick auch in die heutige Zeit. Unter anderem spricht er mit der neuen Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner, über die aktuelle Bedrohungslage durch Cyberkriminelle.