Der Ehrenpreis für „Charity“ ging an das Leipziger Bündnis gegen Depression, stellvertrend Antonia Zöllmann. Den Ehrenpreis „Helden des Alltags“ bekam die Feuerwehr Bad Schandau für den Einsatz bei den Bränden in der Sächsischen Schweiz. Außerdem vergab die Jury den Ehrenpreis „Unsere Erde“ an „One Earth – One Ocean“, vertreten durch Sabine Frank, Referentin für Umweltbildung.