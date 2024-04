Podium im Schauspielhaus zum Krieg in der Ukraine „Ich bin ein Sprachrohr für Menschen in tiefster Not“

Das Zurückkommen sei das Schlimmste, sagt Alea Horst. Gerade noch war sie in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs, Auge in Auge mit dem ganzen Elend vor allem der Kinder. Und dann ist da ihr friedliches Taunusstädtchen, das ihr jedes Mal wie eine unwirkliche Kulisse erscheint. „Ich muss mich immer der Schwierigkeit stellen, dass ich eine Botschaft mit nach Hause bringe“, sagt sie. „Ich bin das Sprachrohr für Menschen in tiefster Not. Mit meiner Mission dringe ich leider nicht immer durch, und manchmal pralle ich auch damit ab.“