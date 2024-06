Fotografien von Thomas Ruff Wenn der Kosmos schwingt

In seinem Computer ist alles festgehalten, was er in den letzten Wochen getan hat. Er benutzte einen simplen Alu-Wickeldraht, eine kleine Zange, Nylonfäden und eine Kamera mit offener Linse. Der Draht ist etwas dicker als üblich und in jedem Baumarkt erhältlich. Mit der Zange konnte er ihn nach Lust und Laune biegen. Wenn ihm das zu mühsam war, zog er ihn einfach mit den Händen auseinander. Nun musste er derlei Gebilde nur noch an die Decke hängen und in leichte oder temperamentvolle Pendelbewegungen versetzen. Diese Schwingungen fing er mit seiner Kamera unter Einsatz einer längeren Belichtungszeit ein.