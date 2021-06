Ausstellung im Kunstarchiv Kaiserswerth : Kühler Blick auf menschenleere Industriearchitektur

Düsseldorf Eine Ausstellung im Kaiserswerther Kunstarciv spiegelt die Kultur- und Ausstellungsgeschichte der Fotografen Bernd und Hilla Becher. Das Gebäude bleibt als Haus der Fotografie erhalten.

Dennoch kann Max Becher beruhigt mit seiner Greencard zurück an seinen Zweitsitz in USA fliegen, zurück zu Ehefrau und Kindern. Bis zu seiner Abreise werden die Räume des ehemaligen Wohntrakts zum Stiftsplatz und zum Rhein hin ausgeräumt sein. Wenn es nach ihm geht, könnte mit der Sanierung sofort begonnen werden. Das ist natürlich illusorisch. Der Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss wird erst für Herbst 2022 erwartet, der Wiedereinzug im Jahr darauf.

Die Ausstellung spiegelt die Kultur- und Ausstellungsgeschichte der Fotografen. Die erste Präsentation organisierte 1967 die Neue Sammlung in München, gefolgt schon 1968 von der ersten amerikanischen Ausstellung in der Fisher Gallery in LA. Damals bot man Bernd Becher sogar eine Professur in Amerika an, worauf er bekanntlich nicht einging, denn das Ruhrgebiet lockte. Eine Professur in Düsseldorf folgte allerdings erst 1976.