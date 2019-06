Auszeichnung des Deutschen Buchhandels : Fotograf und Naturschützer Salgado bekommt Friedenspreis

Der brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado stellt in der C/O-Galerie sein Projekt „Genesis“ vor. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Frankfurt/Berlin Zum ersten Mal hat ein Fotograf die Auszeichnung erhalten. Der Brasilianer Sebastião Salgado zeigt unter anderem in Schwarz-Weiß Bildern Menschen, die durch Kriege oder Klimakatastrophen entwurzelt wurden. Er ist aber ebenso als Naturschützer aktiv.

Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Berlin bekannt.

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.

In seinen konsequent in Schwarz-Weiß gehaltenen Bildern porträtiere er durch Kriege oder Klimakatastrophen entwurzelte Menschen, aber auch solche, die in ihrer natürlichen Umwelt verwurzelt seien. Und er mache „die geschändete Erde ebenso sichtbar (...) wie ihre fragile Schönheit“.