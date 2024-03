Gregor Guskis Fotobuch „Die Szene“ Jeder von seiner besten Seite

Natürlich hat jeder Künstler beim Ablichten im Sinn, dass er sich vorteilhaft präsentiert. So sitzt Denise Werth auf einem Designerstuhl und himmelt ihr eigenes Objekt an. Genialisch gibt sich Matthias Grotevent, indem er in seinem eigenen Rahmen Platz nimmt. Inessa Emmer mimt die Macherin, umgeben auf dem Sofa von unzähligen Schablonen, mit denen sie ihre Blätter bedruckt. Noch klarer lässt Alexander Föllenz durchblicken, wie sehr er als Künstler der Gegenwart immer auch Manager seiner selbst ist. Der 3D-Bildhauer gibt sich als Bürochef zu erkennen, der in seinem nagelneuen, piekfeinen Arbeitsraum am Computer sitzt, während vor ihm einige ausgedruckte Exemplare aufgereiht sind.