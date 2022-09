Bildband von Erna Wagner-Hehmke : Das Grundgesetz als historische Foto-Story

Schatz aus den Anfängen der Bundesrepublik Deutschland: Die Fotos der Düsseldorferin Erna Wagner-Hehmke dokumentieren die Politik der Nachkriegszeit. Ein neuer Bildband versammelt diese Aufnahmen.

Wagner-Hehmke stammte aus Breslau, hatte Fotochemie studiert und im Berliner Lettehaus, dem einzigen Spezialinstitut für Frauen, die Fotopraxis gelernt. 1925 kam sie nach Düsseldorf und fotografierte alles, von der Industrie bis zur Kunst- und Theaterszene. Ihre Porträts begleiteten die Politik der Nachkriegszeit und liegen nun in Buchform im Greven Verlag vor. So blickt die Kasseler Rechtsanwältin Elisabeth Seiffert selbstsicher von ihrem Schreibtisch in die Kamera, ganz Vorkämpferin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Fotografin platzierte auch alle vier „Mütter des Grundgesetzes" vor einen Rundtisch und ließ sie sich in der Tischplatte spiegeln. Carlo Schmid, ein Pfundskerl dank seiner Körperfülle, habilitierter Jurist und Spezialist für Verfassungsfragen, liebte seine Rolle als Gegenspieler von Konrad Adenauer, der dem Gremium präsidierte.