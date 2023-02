Forum Freies Theater Geistreiches Theater für Kinder und Jugendliche

Mach dein Ding Die Gruppe Old Masters und die jugendliche Tanztheatergruppe von Stefanie Elbers und Oleg Zhukov geben in der besonderen Werkstatt Einblicke und Perspektiven in die eigene Autonomie, in die Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation in der Kunst, in der Schule und im Heranwachsen. Künstler, Lehrer und Jugendliche können in dem Workshop gemeinsam lernen, ihr „eigenes Ding“ zu entwickeln.