Vortrag im Stadtmuseum Der rätselhafte Carl Lauterbach

Eigentlich hätte die Forschungsarbeit das Stadtmuseum selbst übernehmen müssen, denn ihr Mitarbeiter Werner Alberg wurde 25 Jahre lang dafür eingestellt. Statt korrekt zu recherchieren, vergrößerte er jedoch die Verwirrung. 1994 gab er ein Buch über den Maler und Sammler heraus und lobte dessen Widerstand gegen das Regime über den grünen Klee. 2012 widerrief er in einem kurz gefassten Papier diese Ergebnisse, woraufhin Lauterbach wie ein Hochstapler in Ungnade fiel. Nun, 40 Jahre nach der Übergabe des Archivs und über 30 Jahre nach dem Tod des Künstlers und zehn Jahre nach dem Eklat, kommt Licht in all die Ungereimtheiten.