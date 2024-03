„Fool’s Gold“ hinterfragt die Figur des Harlekin Auf den Spuren eines Possenreißers

Der Possenreißer als Archetyp der italienischen Commedia dell’arte, der sich alles erlauben kann, ließ sich in ihren Bewegungen immer erahnen. Etwa, wenn der Tanz Anleihen aus dem Mittelalter mit närrischen Elementen verband und Arme wie an unsichtbaren Fäden hängend im Kontrast zu flinker Fußarbeit standen. Tobias Koch ließ zu Beginn wie zum Ende der Performance den Raum komplett ins Dunkel tauchen. So mussten sich alle der Musik hingeben. Wie die Choreografie entstand auch ein Klangbild, das an die Renaissance erinnerte, mit einem modernen Touch.