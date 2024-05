Ausstellung in Düsseldorf Wenn der Flughafen zur Kunstgalerie wird

Während diese vier Szenen im Herbst wieder den Abflug machen, bleiben andere Kunstwerke dauerhaft am Boden. Ein Begrüßungs- und Abschiedssymbol ist vielen bekannt: das 36 Meter hohe, glänzend-stählerne „Victory“-Zeichen, das auf einer externen Verkehrsinsel die Autofahrer grüßt. Etliche kennen wohl auch Olimpia Velasco Ruiz‘ „Floating In The Air“ an der Terminalwand zwischen den Flugsteigen A und B, deren philanthropische Wolke über einem Linienwerk schwebt, das der Düsseldorfer Stadtkarte nachempfunden wurde. Schmetterlinge über der Wolke zeigen uns: Hier waltet der gute Geist luftiger Natur.