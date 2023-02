„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ Endlich eine gute Bestseller-Verfilmung aus Deutschland

Die Szene in Sonja Heiss‘ „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ zeigt gleich zu Beginn, dass man in der Familie Meyerhoff einen routinierten Umgang mit seelischen Krisensituationen pflegt. Schließlich ist Vater Richard (Devid Striesow) vom Fach und leitet in den 1970er-Jahren die größte Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Holsteins. Auf dem weitläufigen Klinikgelände lebt Joachim mit seinen beiden Brüdern umgeben von „Psychos“, wie die Jungs die Patienten gerne nennen. Ihr nächtliches Rufen und Gestöhne gehören für den Siebenjährigen zur Einschlafmusik wie anderenorts die Nachtigall. Mit der Sekretärin im Büro des Vaters macht Joachim am liebsten Patientenraten, bei dem das genannte Störungsbild einem Klinikbewohner zugeordnet werden muss. Dass Joachim seine Wutanfälle hat und weniger schnell von Kapee ist als andere Kinder in seinem Alter, fällt in diesem irren Umfeld weniger ins Gewicht.