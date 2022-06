„Risiken und Nebenwirkungen“ : Mann soll Ehefrau eine Niere spenden und zögert

Kathrin benötigt dringend ein Spenderorgan. Sie bittet ihren Mann um eine Niere. Doch dem passt das gar nicht in den Kram. Schließlich hat er nicht nur eine Beziehung, sondern auch einen Beruf.

Die Wahrscheinlichkeit an den Folgen einer Transplantation zu sterben, sei in etwa so hoch, wie Opfer eines tödlichen Gewaltverbrechens zu werden, sagt die Statistik. Das klingt für Arnold nicht sehr beruhigend. Und schließlich muss er nicht nur an sich und seine Frau denken, sondern auch an seine Firma. Der Architekt hat gerade einen lukrativen Auftrag an Land gezogen: der Büroturm – „der größte in einem Umkreis von einem Kilometer“ – ist das Projekt seines Lebens. So eine Nierentransplantation passt da gar nicht ins Konzept. Für ihren gemeinsamen Freund Götz (Thomas Mraz) hingegen ist die Sache schon beim Abendessen klar: Natürlich spendet er Kathrin seine zweite Niere. Dafür sind Freunde doch da. Arnold ist entsetzt und ebenso Götz‘ Ehefrau Diana (Pia Hierzegger), die sich mehr Mitspracherechte im Organspenderverhalten ihre Gatten wünscht. Die Türen sind geöffnet für eine Beziehungskomödie im Viereck-Format, die ans Eingemachte und natürlich auch an die Nieren geht.