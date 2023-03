„Die Fabelmans“ Steven Spielberg reist zurück in seine Jugend

Spielbergs Stellvertreter, der junge Sammy, dreht mit Freunden Gruselszenen und Cowboy-Spektakel, und dass die Schießereien so echt wirken und tatsächlich Feuer aus den Colts zu kommen scheint, liegt daran, dass er das Filmmaterial an Stellen, wo sich ein Schuss zu lösen hat, mit Nadeln einpiekst. Nur die größten und erfolgreichsten Regisseure haben das Recht auf den Final Cut. Darauf also, eine Produktion genau so ins Kino bringen zu können, wie sie sie haben wollen. Niemand quatscht mehr rein, keine Marktanalysten, Studiobosse oder Berater. Spielberg hat dieses Recht, und er hatte es bereits als Schüler: Film ist das Medium, in dem er Kanten rundet, Unglück in etwas Optimistisches umdeutet. Spielberg hat diese Eigenschaften nie verloren, sie tragen auch seinen aktuellen Film.