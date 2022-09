„Mutter“ mit Anke Engelke : Acht Frauen hadern mit ihrer Mutterrolle

Anke Engelke leiht in diesem experimentellen Dokumentarfilm anderen Frauen ihr Gesicht. Während die Schauspielerin ihre Lippen bewegt, hört man die Stimmen von Müttern, die das Muttersein kritisch reflektieren.

Am Anfang ist da nur eine gewisse Irritation. Das Gefühl einer Ungereimtheit. Auf der Leinwand sieht man Anke Engelke in der Badewanne sitzen. Freimütig erzählt ihre Figur von der eigenen Frigidität und wie sie die Versuche des sexsüchtigen Mannes, der sie unbedingt „knacken“ wollte, teilnahmslos über sich ergehen ließ. Angesichts der gewaltigen Intimität der Bekenntnisse bemerkt man erst nach ein paar Minuten, dass mit der Stimme etwas nicht stimmt. Dies ist nicht Engelkes Stimme, wie man sie aus ihren zahllosen TV-Auftritten kennt. Der Zweifel wird zur Gewissheit in den nächsten Szenen, in denen sich die Schauspielerin offensichtlich in die Rolle weiterer Figuren mit einem anderen Dialekt und einer anderen Stimmfärbung begibt.