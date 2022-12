Film-Drama „Mehr denn je“ Was tun, wenn man nichts mehr machen kann?

Aber auch, wenn man nichts mehr machen kann, ist Nichtstun in einer solchen Situation kaum möglich. Nicht für Hélène, die nach einem Umgang mit der tödlichen Krankheit sucht. Nicht für ihren Lebensgefährten Mathieu (Gaspard Ulliel), der sich rührend um sie kümmern will und sich an jeden Halm der Hoffnung klammert. Die beiden verbindet eine innige Liebe, die mit dem Verlust ihrer Zukunft jedoch an die Grenzen gerät. „Was tun, wenn man stirbt“, gibt Hélène in die Suchmaschine ein und landet im Blog eines gewissen „Mister“ in Norwegen, der in Fotos und Bildern von seinem Umgang mit dem eigenen Krebsleiden erzählt. Sie beginnt, mit dem Unbekannten zu chatten und zu telefonieren. „Die Lebenden können die Sterbenden nicht verstehen“, sagt er zu ihr – ein Satz, dessen Tragweite Hélène schließlich zu einer einsamen Entscheidung bewegt. Allein reist sie nach Norwegen, um den Unbekannten zu besuchen und in der Stille der Fjörd-Landschaft sich selbst zu spüren.