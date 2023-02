„Magic Mike’s Last Dance“ Channing Tatum tanzt sich frei

Vor so viel lasziver Körperbeherrschung muss man einfach kapitulieren. Das fühlt auch Maxandra, für die die Nacht mit dem magischen Mike zum therapeutischen Erweckungserlebnis wird. Mit neu gewonnenem Elan und lukrativem Honorar lädt sie Mike nach London ein, wo sie durch die Scheidung in den Besitz des altehrwürdigen „Rattigan“-Theaters gekommen ist. Das langweilige Kostümdrama, das dort gerade in Vorbereitung ist, wird nun nach ihrem Willen in eine Strip-Tanz-Show umgewandelt, bei der Mike Regie führen soll. Vom italienischen Ballett-Tänzer bis zum Street Dancer am Piccadilly Circus wird eine bunte, hochbegabte Truppe zusammengestellt, die den Zuschauerinnen im Saal jenes erotische Befreiungsgefühl vermitteln soll, das Maxandra selbst in Miami gespürt hat.