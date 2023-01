“M3gan“ Meine beste Freundin ist eine Horrorpuppe

Die Angst, dass von Menschen erfundene Maschinen irgendwann schlauer sind als ihre Erfinderinnen, wurde im Kino schon in zahlreichen Science-Fiction-Szenarien durchgespielt. James Camerons „Terminator“ (1984) schickte Arnold Schwarzenegger als omnipotenten Maschinenmann aus der Zukunft in die Gegenwart der 80er-Jahre. In Spike Jonzes „Her“ (2013) wurde ein persönliches Betriebssystem zur einfühlsamen Lebensbegleiterin, die menschliche Beziehungen kompetent ersetzte. Nun lässt der Horrorfilm „M3gan“ von Gerard Johnstone die künstliche Intelligenz ins Kinderzimmer einziehen.