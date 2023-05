„Living“ Liebenswerter Zombie in Nadelstreifen

Wenn die Züge aus den Vororten am Morgen in London einfahren, ergießen sich Kolonnen von Männern in grauen Nadelstreifenanzügen und Melone auf dem Kopf in die Straßen der Stadt. Einer von ihnen ist Mister Williams (Bill Nighy), der seit über 20 Jahren im Rathaus arbeitet. Fünf Männer und eine Frau sitzen dort umgeben von hohen Aktentürmen um einen riesigen Schreibtisch. Mister Williams ist die graue Eminenz der Abteilung. Wenn er mit ruhiger und freundlicher Stimme sagt „Wir können das erst einmal hier lassen“ kommt das einer unausgesprochenen Ablehnung für jeden Antrag gleich.