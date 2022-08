Neue Komödie von Doris Dörrie : Gesellschaftskunde im Freibad

Auf kleinstem Raum kochen die Konflikte hoch: Doris Dörrie gelingt mit „Freibad“ eine Komödie mit Herz. Am Ende wird sie zu einer Parabel multikulturellen Lebens.

„Freibad“ ist eines der schönsten Wörter im Duden. Nur zwei Silben und dennoch voller Verheißungen. Wenn man es mit lang gezogenen Vokalen ausspricht, spürt man den Sommer auf der Haut und das erfrischende Gefühl, ins Wasser einzutauchen. Kindheitserinnerungen werden wach. An Ferientagen, die mit einer Dauerkarte träge ineinander geflossen sind. An Bademeister, die mit der Trillerpfeife für Recht und Ordnung sorgen. An den Geruch von Sonnencreme und Pommes, die nie wieder so gut geschmeckt haben wie hier. Aber das Freibad ist nicht nur eine sommerlicher Sehnsuchtsort, sondern auch ein gesellschaftlicher Mikrokosmos. Hier kommen Menschen aus den verschiedensten Milieus zusammen. Soziale Unterschiede bleiben in Badehose oder Bikini zunächst unsichtbar. In ihrem neuen Film „Freibad“ widmet sich Doris Dörrie dem Freibad als Schmelztiegel, in dem unter der Sommersonne auf kleinstem Raum die gesellschaftlichen Konflikte hochkochen.