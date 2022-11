Filmbiografie „Emily“ Leidenschaft in sturmzerzauster Welt

Emma Mackey in der Titelrolle ist großartig. Man kennt sie als Rebellin aus „Sex Education“, zuletzt sah man sie in „Eiffel in Love“ und „Tod auf dem Nil“ im Kino, und sie tariert Wildheit und Feinsinn sehr gut aus. Eine Handkamera folgt ihr, die Bilder wackeln oft, so nahe kam man Emily Brontë noch nie. Und es gibt umwerfende Szenen, von denen vor allem jene herausragen, in denen die Überwältigung der Heldin nachvollziehbar gemacht wird, indem die Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und sich laute Streichermusik über die wie unter Wasser gefilmten Bilder legt.