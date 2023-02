„Ein Mann namens Otto“ Tom Hanks als Grantler mit Herz

Auf dem amerikanischen Markt können sich nicht-englischsprachige Filme nicht gegen die einheimische Konkurrenz durchsetzen. Anders als in Deutschland oder Frankreich wird in den USA prinzipiell nicht synchronisiert. Ausländische Filme mit Untertiteln finden selbst in Metropolen wie New York oder Los Angelas nur ein begrenztes Publikum. Statt das Originalwerk zu übersetzen kauft man lieber die Drehbücher von fremdsprachigen Produktionen auf und dreht sie in Hollywood für teures Geld nach. Das geht oft in die Hose. Unvergessen ist etwa Brad Silberlings „Stadt der Engel“ (1998) mit Nicolas Cage und Meg Ryan, der Wim Wenders‘ Meisterwerk „Der Himmel über Berlin“ (1987) nach L.A. transferierte und bis zur Unkenntlichkeit verschnulzte. Aber es gab auch kongeniale Remakes wie Martin Scoseses „Departed“ (2006), der eine Vorlage aus Hongkong gehaltvoll veredelte und dafür mit vier Oscars ausgezeichnet wurde.