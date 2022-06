„Der beste Film aller Zeiten“ : Dieser Film ist wirklich sehr gut

Eine Regisseurin dreht in einer leeren Halle ein Kammerspiel: „Der beste Film aller Zeiten“ bietet konzentriertes und unterhaltsames Kino. Penelope Cruz und Antonio Banderas glänzen in den Hauptrollen.

Eine Brücke vielleicht oder doch lieber einen Kinofilm ? Der Pharma-Unternehmer Humberto Suárez (José Luis Gómez) ist unschlüssig. Gerade 80 geworden will der Milliardär etwas Bleibendes von Wert erschaffen, damit er der Welt nicht nur als alter, weißer, reicher Mann in Erinnerung bleibt. Er entscheidet sich für einen Film. Auch wenn er von dem Metier keine Ahnung hat, ist für ihn klar, dass es der beste Film aller Zeiten werden muss.

Sein Assistent erwirbt die Rechte an dem Roman eines Nobelpreisträgers. Als Regisseurin wird die exzentrische Filmemacherin Lola Cuevas (Penélope Cruz) engagiert, deren Werke Titel wie „Der umgekehrte Regen“, „Die Leere“ oder „Nebel“ tragen und auf Festivals mit Preisen überhäuft wurden. Da der selbst ernannte Produzent den Roman, dessen Filmlizenz ihn ein Vermögen kostete, nicht gelesen hat, muss die Regisseurin ihm die Story erläutern.

Es geht um zwei Brüder, von denen der eine alkoholisiert hinter dem Steuer die Eltern in einen tödlichen Unfall hineinzieht, den er selbst als Einziger überlebt. Der ältere Bruder sorgt dafür, dass der jüngere für viele Jahre ins Gefängnis kommt. Nachdem er entlassen wird, flammt der Geschwisterkonflikt wieder auf, als sich beide in dieselbe Frau verlieben.

Für die Besetzung der zwei Hauptrollen hat Lola klare Vorstellungen: Sie will den renommierten Bühnen-Schauspieler Iván Torres (Oscar Martínez), der in der Theaterszene als unbestechliches Enfant Terrible gilt, zum ersten Mal gemeinsam mit dem spanischen Hollywood-Star Félix Rivero (Antonio Banderas) vor die Kamera bringen. Dabei möchte sie die künstlerische Herkunft und gegensätzliche Herangehensweise der beiden grundverschiedenen Mimen für ihren Film als Spannungspotenzial nutzbar machen. In einem riesigen, leergefegten Kongresszentrum des Pharma-Unternehmers beginnen die neuntägigen Proben.