„An einem schönen Morgen“ Mäuschen spielen in einem anderen Leben

„An einem schönen Morgen“ heißt die Produktion der französischen Regisseurin Mia Hansen-Løve. Es ist ein bisschen, als öffnete sie die Tür in ein Leben, damit das Publikum still zusehen und Anteil nehmen kann. Alles ist wahrhaftig an dieser Geschichte, jede Geste ist wahr, und obwohl doch bloß Alltag erzählt wird, ist man so nah an diesen Figuren, dass man ihren Atem zu spüren meint.