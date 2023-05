Neu im Kino Eine Tango-Band hat den Blues

Julio Färber (Diego Cremonesi) und seine Musikerfreunde sitzen in der abgetakelten Tangobar „Gloria Argentina“. Ihr Sänger hat gerade die Band verlassen, um wie viele andere Landsleute sein Glück in der Emigration zu suchen. Im November 2001 befindet sich Argentinien im Würgegriff einer Wirtschaftskrise, die Staat und Banken schon bald in den Bankrott stürzen wird. Julio hat den Anderen noch nicht gestanden, dass auch er mit Mutter und Tochter nach Deutschland auswandern will. Sein Schuhladen, in dem schon der Vater hinter der Kasse stand, hat in der Krise alle Kundschaft verloren. Gerade als er seinen geliebten Peugeot 504 in Zahlung geben will, fährt die Taxifahrerin Mariela (Marina Bellati) bei Rot über die Ampel und direkt in seinen Wagen hinein.