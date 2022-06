„A Day To Die“ : Trauriger Kino-Abschied von Bruce Willis

„A Day To Die“

Es bricht einem das Herz: Der Actionheld verabschiedet sich in einem unterirdischen B-Movie von der Leinwand. Man sollte ihn anders in Erinnerung behalten.

Die Familie von Bruce Willis verkündete am 30. März das Ende seiner Karriere, nachdem bei dem Schauspieler eine aphasische Störung mit kognitiven Einschränkungen diagnostiziert wurde. Seit „Stirb langsam“ (1988) gehört Willis zu den Ikonen des Actionkinos der 1980er- und 90er-Jahre. Anders als seine Kollegen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone überzeugte er nicht durch Muskelmasse, sondern durch Coolness und archetypisches Stirnrunzeln.

Kein finales Meisterwerk, sondern sage und schreibe 18 B-Movies hat Willis in den vergangenen zwei Jahren gedreht. Die meisten davon werden das Licht der Leinwand nicht erblicken, sondern wandern direkt auf dem DVD- und VoD-Markt. Und auch „A Day to Die“ findet nach einem limitierten US-Start nur in Deutschland und den Vereinigten Emiraten den Weg ins Kino.