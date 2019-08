Filmfestspiele in Venedig : Venedig wartet gespannt auf den „Joker“

Wie Batmans Gegenspieler wurde, wer er ist: Joaquin Phoenix in „Joker“, der in Venedig seine Premiere feiert. Foto: dpa. Foto: dpa/Niko Tavernise

Das Filmfest am Lido beginnt am Mittwoch. Das Programm verspricht hochwertige Produktionen.

Mit Topfilmen läutet das Filmfestival am Lido jeden September die Oscar-Saison ein. Und auch wenn das kurze Zeit später folgende Festival in Toronto mittlerweile dafür sorgt, dass wichtige amerikanische Produktionen ihre Weltpremiere lieber in Kanada feiern, glänzt die Filmbiennale von Venedig auch dieses Jahr wieder mit großen internationalen Stars. Und mit dem Goldenen Ehrenlöwen an Regisseur Pedro Almodovar ehrt die Jury in Venedig schon vorab einen der heißen Oscar-Kandidaten für das kommende Jahr.