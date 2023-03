Filmmuseum Düsseldorf präsentiert Satyajit Ray Die Emotionen der kleinen Leute

Kuratiert wurde eine Vielfalt seiner Filme, bei denen er meist auch am Schnitt beteiligt war oder die Musik verantwortete. All das lief Hand in Hand, denn Ray war als Filmemacher dafür bekannt, viele der Bearbeitungsprozesse seiner Filme selbst zu dirigieren. Von der Gestaltung der Filmplakate über das Casting bis zum Dreh – Satyajit Ray genoss es, an allem mitzuwirken. Szenen wurden teilweise über Jahre geplant, Takes waren dann schnell im Kasten. Dadurch wurde Ray auch zu einem besonders effektiven Regisseur.