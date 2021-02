„Yes, God, Yes“ : Erwachsenwerden im Jesus-Camp

Natalia Dyer als Alice in „Yes, God, Yes – Böse Mädchen beichten nicht“. Foto: dpa/-

Eine Perle des Independent-Kinos: Für ihren wunderbaren Debütfilm „Yes, God, Yes“ reist Regisseurin Karen Maine zurück in ihre Jugend.

„Männer sind wie Mikrowellen“, erklärt Pater Murphy (Timothy Simons), während Frauen wie herkömmliche Backöfen funktionierten, die erst vorgeheizt werden müssten. So klingt Sexualkunde an einer katholischen Schule in den USA der späten 90-er Jahre, wo man den Jugendlichen beibringt, dass Sex vor der Ehe verboten ist und auch danach allein der Fortpflanzung dient. „Was ist mit Sex mit sich selbst?“, fragt ein Schüler zögerlichen Mutes. Das sei nicht Teil von Gottes Plan und werde wie alle außerehelichen Tätigkeiten in diesem Bereich mit ewiger Verdammnis bestraft. „Und denkt daran: Gott sieht immer zu“ warnt der Geistliche zum Ende der Stunde.