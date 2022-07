„Avatar“-Regisseur : Wird James Cameron bei „Avatar 4 & 5“ keine Regie mehr führen?

Los Angeles Er ist Regisseur von „Titanic“, „Terminator“ und „Avatar - Aufbruch nach Pandora“. Von Letzterem wurde unlängst eine Fortsetzung angekündigt, die in diesem Jahr erscheinen soll. Für Teil 4 und 5 wird Cameron wohl aber nicht mehr hinter der Kamera stehen.

Will Erfolgsregisseur James Cameron seine Science-Fiction-Reihe „Avatar“ gar nicht selbst zu Ende bringen? Andeutungen in diese Richtung machte der Kanadier nun in einen Interview mit dem „Empire“-Magazin. „Die „Avatar“-Filme verlangen mir alles ab“, sagte der 67-Jährige. Er habe noch ein paar andere Projekte in der Entwicklung, die spannend seien. „Ich denke, dass ich irgendwann - ich weiß nicht, ob nach dem dritten oder vierten Film - den Staffelstab an einen Regisseur weitergeben möchte, dem ich vertraue, so dass ich mich anderen Dingen widmen kann, die mich auch interessieren. Oder vielleicht auch nicht.“