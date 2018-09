„Werk ohne Autor“: Der neue Film vom Florian Henckel von Donnersmarck

Florian Henckel von Donnersmarck bei den Filmfestspielen in Venedig. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Venedig Der deutsche Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck blickt in seinem neuen Film wieder auf die deutsche Geschichte. Doch bei „Werk ohne Autor“ wollte er vielleicht zu viel.

Die Spannung war groß. Immerhin hat „Werk ohne Autor“, der neue Film von Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck, bereits einige Vorschusslorbeeren erhalten: Er wurde nicht nur als einziger deutscher Beitrag für den Wettbewerb der diesjährigen Festspiele in Venedig ausgewählt, sondern auch zum deutschen Oscar-Kandidaten für den besten nicht-englischsprachigen Film gekürt. Jetzt fand in Venedig die Weltpremiere von „Werk ohne Autor“ statt.

Nach dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“, für das Henckel von Donnersmarck 2007 den sogenannten Auslands-Oscar gewonnen hat, kehrt der 45-jährige Regisseur thematisch erneut zur deutschen Geschichte zurück. Für „Werk ohne Autor“ ließ er sich von der Biografie des gefeierten Malers Gerhard Richter inspirieren und erzählt von dem Künstler Kurt Barnert, der während der NS-Zeit aufwächst, in der DDR erste Erfolge feiert, dann aber in den Westen flüchtet. Dort versucht er in Düsseldorf Fuß zu fassen, wird aber von den traumatischen Erlebnissen seiner Vergangenheit verfolgt.