Eine große Familie Demi Moore feiert Weihnachten mit Ex Bruce Willis und Ehefrau Emma

Mit dem Ex und dessen neuer Ehefrau unterm Weihnachtsbaum: US-Schauspielerin Demi Moore bringt sich mit Bruce Willis und Emma Heming Willis in Weihnachtsstimmung. „Wir sind eine Familie!! Die Feiertagsstimmung steigt!“, schrieb Moore am Dienstag auf Instagram und postete dazu ein Foto von sich, Willis und Heming Arm in Arm und zusammen mit ihren insgesamt fünf Kindern. Moore und Willis hatten 1987 geheiratet und gaben 1998 ihre Trennung bekannt, sie haben drei erwachsene Töchter. Willis heiratete die Britin Heming. Zusammen bekamen sie zwei Mädchen.