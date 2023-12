„Liebe braucht keine Ferien“ Das ist wirklich der beste Weihnachtsfilm

Winslet meldet dieses Cottage jedenfalls auf einer Internet-Plattform an, auf der man für eine bestimmte Zeit Häuser tauschen kann, und in Los Angeles sieht das Angebot Cameron Diaz, die ähnliche Männer-Erfahrungen gemacht hat, aber leider nicht heulen kann, obwohl sie es gerne tun würde. Die beiden tauschen also, Diaz bringt die Sonne und hohe Hacken in die Nasskälte, und Winslet springt in der Hollywood-Villa in den Pool und zieht elegant durchs Azur.