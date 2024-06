„Was uns hält“ Herzzerreißende Langzeit-Studie einer Ehekrise

Als Vanda (Alba Rohrwacher) wutentbrannt aus dem Auto stürzt, bleibt die Kamera mit den Kindern im Wagen zurück und beobachtet die Szene durch die Windschutzscheibe. Die Mutter greift ihren Ehemann Aldo (Luigi Lo Cascio), der Arm in Arm mit seiner Geliebten die Straße entlang geht, von hinten an, beschimpft ihn, schlägt auf ihn ein, zerrt an seiner Jacke, lässt sich nicht beschwichtigen und wird schließlich gewaltsam weggestoßen. Mit erstarrten Blick verfolgen die Kinder den Streit ihrer Eltern, von dem im Inneren des Autos kein Ton zu hören ist.