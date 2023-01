Mit Youtuberin Julia Beautx Was Sie zu „Gestern waren wir noch Kinder“ wissen müssen

Der Dreiteiler „Gestern waren wir noch Kinder“ läuft am Montag (9. Januar), Dienstag (10. Januar) und Mittwoch (11. Januar) jeweils um 20.15 im ZDF und zeigt in ehrlicher und beklemmender Weise, was passiert, wenn ein Mensch die Kontrolle über seine Psyche verliert. Das Drehbuch hat Natalie Scharf („Frühling“) geschrieben. Sie versucht, die Zuschauer in Rückblicken einzufangen, um die Gedankenwelt eines Mörders kennenzulernen. Das Drama läuft außerdem in der ZDF-Mediathek und ist on demand verfügbar.