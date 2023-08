Filmfestival Warum Adam Driver trotz Streiks nach Venedig gekommen ist

Schauspieler Adam Driver möchte mit seiner Anwesenheit beim Filmfestival Venedig seine Solidarität mit den Streikenden in Hollywood demonstrieren. „Ich bin sehr froh, hier zu sein und diesen Film zu supporten“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Venedig. Der US-Amerikaner spielt die Hauptrolle im Wettbewerbsfilm „Ferrari“ des US-Regisseurs Michael Mann, der am Donnerstagabend Premiere bei den Filmfestspielen feiern sollte. Driver verkörpert darin den legendären Auto-Mogul Enzo Ferrari (1898-1988).