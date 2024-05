Vom Mikrofon zur Leinwand In diesen Filmen und Serien hat Taylor Swift mitgespielt

Bereits in ihrer Kindheit war Musik die große Leidenschaft von Taylor Swift. So nahm sie bereits im Alter von neun Jahren Musik- und Gesangsunterricht in New York. Früh versuchte sie sich auch an der Schauspielerei. Laut Business Insider besuchte sie als Kind die Berks Youth Theatre Academy, wo sie an verschiedenen Musical-Produktionen mitwirkte. Unter anderem soll sie dort Rollen in Musicals wie „Bye Bye Birdie“ und „Annie“ übernommen haben.