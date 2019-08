Für Serie „First Ladies“ : Oscar-Preisträgerin soll Michelle Obama spielen

Los Angeles Die geplante Serie „First Ladies“ beim US-Sender Showtime soll das Privatleben und die politische Rolle der Präsidentengattinnen Eleanor Roosevelt, Betty Ford und Michelle Obama darstellen. Die erste Darstellerin steht schon fest.

Oscar-Preisträgerin Viola Davis (54, „Fences“) will sich vor der Kamera in die frühere First Lady Michelle Obama (55) verwandeln.

„Stolz darauf, diese mutigen und außergewöhnlichen Frauen ins Rampenlicht zu rücken“, schrieb Davis auf Twitter. Die Schauspielerin ist auch als ausführende Produzentin an Bord. Autor Aaron Cooley siedelt die Serie im Weißen Haus an. Über die Besetzung der anderen Rollen wurde zunächst nichts bekannt.

Davis war 2011 durch das Südstaaten-Drama „The Help“ über schwarze Hausmädchen bei der weißen Oberschicht bekannt geworden. 2015 gewann sie als erste schwarze Schauspielerin die Emmy-TV-Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie („How to Get Away with Murder“), 2017 den Nebenrollen-Oscar für „Fences“.