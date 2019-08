Drehstart 2020 : Vierter „Matrix“-Film offiziell bestätigt – Keanu Reeves wieder dabei

Los Angeles Der Schauspieler wird erneut den Actionhelden Neo verkörpern. Die Regie für die dritte Fortsetzung des Kultufilmes wird wieder Lana Wachowski führen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2020 beginnen.

20 Jahre nach dem ersten „Matrix“-Film schlüpft Schauspieler Keanu Reeves zum vierten Mal in die Rolle des Kinohelden Neo. Der kanadische Darsteller wird in „Matrix 4“ seine Filmpartnerin Carrie-Anne Moss wiedertreffen, wie das Filmstudio Warner Bros am Dienstag mitteilte. Regie führt erneut Lana Wachowski. Die Dreharbeiten für den Science-Fiction-Actionfilm sollen Anfang kommenden Jahres beginnen.