Oscar-Vorbote : US-Verband wählt zehn beste Filme von 2020

Los Angeles Ob hier schon mögliche Oscar-Anwärter für die Kategorie „Best Movie“ darunter sind? In Los Angeles hat das American Film Institute die zehn besten Filmes des Jahres gekürt.

Auch das Gehörlosendrama „Sound of Metal“, die Biografie „Mank“ und der Gerichts-Thriller „The Trial of the Chicago 7“ sind unter den Spitzenkandidaten, wie der Verband am Montag bekannt gab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören das Historiendrama „Judas and the Black Messiah“, der Musikfilm „Ma Rainey's Black Bottom“, Regina Kings Regiedebüt „One Night in Miami“ und das Familiendrama „Minari“.